Domenica 13 Maggio 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 17:12

Un incendio ha distrutto un casolare in via Macchia Morese, a Montecorvino Pugliano. Sul posto i vigili del fuoco che sono a lavoro per spegnere il rogo e dovranno verificare insieme ai carabinieri le cause dell'incendio. Fortunatamente, non ci sono feriti. Gli abitanti di via Macchia Morese si sono subito precipitati per strada ed hanno allertato le forze dell'ordine.