Incendio in un condominio di Agropoli, famiglie evacuate

All'improvviso una serie di deflagrazioni, poi il black out, infine l'androne delle scale invaso dal fumo. Paura nella serata di ieri ad Agropoli, nella centralissima via Monti. Un incendio è divampato all'interno del vano contatori di un contominio, forse a causa di un corto circuito. I residenti si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno lasciato le loro abitazioni seppur con difficoltà visto che le scale erano state invase dal fumo. Una volta giunti in strada hanno allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno domato le fiamme. Presenti anche due ambulanze del 118. Per fortuna nessun ferito, ma tanta paura. Una volta messo in sicurezza lo stabile i tecnici Enel sono intervenuti per verificare le cause del rogo e riparare il guasto

