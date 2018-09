Sabato 29 Settembre 2018, 17:07

Un vasto incendio si è sviluppato a Nocera Inferiore alle pendici della collina del Parco. La zona è quella di Chivoli vicino al quartiere Piedimonte e si trova a ridosso di una vecchia cava. In fiamme il locale per cerimonie ed eventi La vecchia prateria dove questa sera era in programma una festa studentesca. Il fuoco ha anche attinto un deposito vicino dove sono stoccati prodotti per l'edilizia. Alcune abitazioni sono state evacuate per sicurezza. Il denso fuomo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco di Nocera Inferiore e di Mercato San Severino. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Non ci sono feriti. Ieri, nella stessa zona, c'era stato un altro incendio ma di più modeste dimensioni immediatamente spento.