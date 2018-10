Giovedì 18 Ottobre 2018, 06:24

Momenti concitati e di apprensione a San Pietro al Tanagro per un vasto incendio che ha interessato un deposito agricolo situato molto vicino alle abitazioni del “Villaggio del Sole”. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per domare le fiamme.Nel deposito agricolo erano stipate delle rotoballe di fieno e sono servite ore per spegnere il rogo con decine di vigili del fuoco impegnato. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.