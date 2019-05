Giovedì 16 Maggio 2019, 09:27

Dalle prime ore dell’alba è scattata una vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Sapri, diretta dal capitano Matteo Calcagnile, che stanno eseguendo 12 misure cautelari emesse dalla Procura di Vallo della Lucania per la presunta esistenza e piena operatività al Comune di Camerota di un’associazione per delinquere dal 2012 al 2017 finalizzata alla commissione di un numero indefinito di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica.Nell’indagine, denominata “Kamaraton”, i militari hanno ricostruito numerosi episodi di corruzione, peculato, abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, appalti truccati e distrazione di denaro ad opera di un ex sindaco, ex assessori ed ex consiglieri del Comune di Camerota.