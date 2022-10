Inchiesta Loffredo, archiviato il caso sui mercatini di Natale di Salerno

È stata archiviata l'inchiesta sui mercatini di Natale di Salerno che vedeva coinvolto Dario Loffredo, già assessore del Comune di Salerno e attuale presidente del Consiglio Comunale. La richiesta avanzata dalla Procura di Salerno è stata accolta lo scorso 25 ottobre dal gip. A renderlo noto è l'avvocato Giovanni Annunziata, difensore di Loffredo. La Procura aveva notificato un avviso di garanzia nel novembre 2021, contestando - si legge nella nota diffusa da Annunziata - «presunte condotte illecite finalizzate ad influire sulla individuazione del contenuto del Bando Pubblico per la realizzazione dei mercatini di Natale 2016, emanato dal Comune di Salerno il 10/10/2016». Dopo la notifica Loffredo ha chiesto di essere interrogato dai sostituti procuratori Valenti e Cosentino per chiarire alcune intercettazioni telefoniche. Tesi ribadita anche in una memoria difensiva depositata dal legale e che ha portato all'archiviazione.

«È stato, pertanto, dimostrato che tutto ciò che emergeva dalla intercettazioni, andava letto ed interpretato come elemento di trasparenza, posto a garanzia della terzietà e neutralità della condotta della Pubblica Amministrazione, rispetto alla scelta dei contraenti che, di fatto, hanno partecipato alla gara per l'assegnazione dei mercatini di Natale, escludendo - in tali interlocuzioni - l'elemento collusivo tipico della fattispecie contestata», ha spiegato l'avvocato Giovanni Annunziata. «La Procura, dopo aver vagliato tutti gli elementi istruttori ha, quindi, avanzato richiesta di archiviazione nei confronti del mio assistito. Analogamente, il gip ha accolto tale richiesta ed ha, pertanto, emesso decreto di archiviazione, con il quale si è conclusa definitivamente la vicenda legata all'assegnazione dei mercatini di Natale, riguardanti il Comune di Salerno»