Primi interrogatori degli indagati nell’inchiesta Tortuga: il funzionario doganale Andrea Gambardella (difeso dall’avvocato Giuseppe Della Monica) ha risposto alle domande del gip Maria Zambrano del Tribunale di Salerno precisando lo svolgimento delle ispezioni: in particolare ha sottolineato la necessità di prelevare alcuni campioni come funzionale alla verifica di eventuali contraffazioni o della non corrispondenza delle caratteristiche che alcuni prodotti dovrebbero avere.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, invece, il dipendente della Sct, Davide Bevilacqua (difeso dall’avvocato Giovanni Torre) e l’ex funzionario doganale Orazio Crescenzo: per quest’ultimo, l’avvocato Giovanni Annunziata ha chiesto al gip la sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva) in virtù dell’avvenuto pensionamento dell’indagato. Complessivamente, a distanza di un’ora l’uno dall’altro, sarebbero stati interrogati nove indagati.

Interrogatori che continueranno anche nei prossimi giorni. Complessivamente i finanzieri del gruppo di Salerno, agli ordini del colonnello Sebastiano Barbato, hanno eseguito 69 misure restrittive (39 arresti domiciliari, 21 divieti di dimora, 9 interdizioni dall’esercizio della professione, pubblico ufficio e pubblico servizio) richieste dal sostituto procuratore Elena Guarino nei confronti di 17 funzionari della Dogana di Salerno, 6 funzionari sanitari, 22 spedizionieri, 10 operatori portuali e, ancora, due avvocati, un dipendente dell’ufficio registri della Procura di Salerno, un finanziere, 10 cittadini privati per la maggior parte imprenditori agevolati nei controlli.

