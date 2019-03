Mercoledì 27 Marzo 2019, 11:41

«Si tratta di una iniziativa della Corte dei Conti verso la quale esprimiamo assoluta fiducia. Siamo del tutto tranquilli e sereni per quanto abbiamo fatto e credo che, una volta che saranno espletate le considerazioni del caso, si potrà avere la soddisfazione di vedere che abbiamo avuto ragione su tutto». È questo il commento del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - a margine di una iniziativa che si è tenuta stamane a Palazzo di Città - in merito alle contestazioni della Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania su irregolarità nell'assegnazione dell'appalto per i lavori relativi alla manifestazione «Luci d'artista».Secondo il primo cittadino «le gare sono state espletate. Siamo sereni. La macchina per Luci d'Artista non si ferma. Una cosa sono le legittime prerogative della Corte dei Conti, una cosa le più che legittime prerogative dell'amministrazione comunale che intende svolgere una funzione a favore dei territori, a favore della trasparenza e della legalità. Si tratta di una vicenda che sta curando la Guardia di Finanza. Noi siamo pronti, disponibili e con l'animo sgombro da ogni preoccupazione. Si faccia quel che si deve. Noi abbiamo fatto dei contratti quadro con delle gare regolarmente svolte. Se in questo c'è qualche cosa di censurabile, e io lo escludo, la Corte dei Conti potrà far valere le sue prerogative. Noi faremo valere le nostre, perchè crediamo di aver operato bene senza nessuna forzatura e nessuna incertezza».