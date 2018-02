Rifiuti e tangenti, ecco il video con De Luca jr: «La nostra quota è del 15%»

Sabato 17 Febbraio 2018, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 13:17

L'inchiesta su presunte tangenti sullo smaltimento rifiuti in Campania, che vede indagato per corruzione anche Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania e assessore al Bilancio del Comune di Salerno, fa registrare spunti e dubbi. La scorsa notte De Luca jr ha ricevuto, a casa e nello studio privato di commercialista, la visita dello Sco e della Mobile di Napoli. Una perquisizione a sorpresa. Il legale difensore parla di «interferenze illecite e provocatorie», per il governatore De Luca siamo di fronte alla «solita sceneggiatura».A fare da agente provocatore è stato l'ex camorrista ed ex pentito, oggi collaboratore della testata giornalistica Fanpage, Nunzio Perrella. In tre video ci sarebbe l'interessamento - presunto e da dimostrare - di De Luca jr al «15 %» di un affare legato alla rimozione e smaltimento delle ecoballe, che faceva gola al finto imprenditore Perrella.