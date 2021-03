Nocera, inciampa su un tombino e si frattura un dente: risarcito dopo 14 anni

Restò vittima di un incidente, mentre camminava con il proprio padre per strada. Inciampò in un tombino, che necessitava di un intervento, finendo a terra e rompendosi un dente. La vittima era un bambino, che a distanza di 14 anni da quell'episodio è stato ora risarcito a seguito di una pronuncia del tribunale di Nocera Inferiore. Era il 16 settembre 2007, quando il bimbo, all'epoca minorenne, finì a terra in via Garibaldi a Nocera Superiore, inciampando a causa di un tombino non adeguatamente sistemato e dissestato.

Il piccolo riportò una ferita al volto, con gravi lesioni ad un dente. In ospedale, dove fu poi trasferito, i medici riscontrarono un trauma all'arcata dentale superiore con problema agli incisivi centrali e la frattura del laterale destro. La famiglia decise così di sporgere denuncia contro il Comune di Nocera Superiore, chiedendo un risarcimento e in ragione delle condizioni del manto stradale, ritenute strettamente connesse all'incidente. La pronuncia del settore civile del tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto, mesi fa, alla famiglia del bimbo un risarcimento di oltre 2mila euro, oltre ad una somma di poco più di 1600 euro a favore del legale difensore che ha curato gli interessi del bambino. Una pronuncia arrivata dopo 14 anni da quel fatto.

