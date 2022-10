«In cibum extra», presentato il decalogo del cambiamento per sconfiggere la crisi

Da «In Cibum Extra» il decalogo del cambiamento per affrontare la crisi. Dimenticare le convinzioni sedimentate, ripartire senza paura delle salite verticali, riscoprire il valore e la responsabilità del lavoro, trovare obiettivi comuni per fare sistema, avvicinarsi ai ragazzi, pensare alle scuole e al loro linguaggio in funzione dei ragazzi stessi, sposare il fascino della tecnologia alla solidità della metodologia, riconoscere la grandezza di quello che abbiamo, non smettere mai di contaminarci, cambiare ma cambiare davvero. Sono questi i dieci punti frutto della tavola rotonda «CreAttivi – il decalogo del cambiamento» che ha aperto questa mattina la seconda edizione di «In Cibum Extra». Oltre 200 sono stati i partecipanti giunti da tutta Italia. Circa una trentina tra relatori e chef si sono alternati nelle 20 sessioni formative e nei 6 laboratori dedicati alla cucina, alla pasticceria, alla pizzeria e panificazione e al mondo delle startup con «In Cibum Lab».

Sold out dunque per l’evento di In Cibum, la scuola di alta formazione gastronomica che ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno, Campania). «Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – è il commento di Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum – La partecipazione attiva di tanti professionisti, molti dei quali giovani, è la fotografia di un settore che vuole ricominciare partendo dalle forze in campo. L’ideale decalogo frutto della tavola rotonda va in questa direzione: non è il momento di piangerci addosso ma di fare, attingendo alle competenze dei singoli e alla forza della rete». Giuseppe Melara, presidente e Ad di Fmts Group: «il titolo scelto per quest’edizione, il gioco serio del food, fa da traccia ai lavori in programma oggi ma anche per il prossimo futuro. Il food è un settore nel quale la creatività ha un ruolo importante ma sono altrettanto fondamentali le regole. Sono i saperi consolidati a fornirci tutti gli strumenti necessari per guardare con competente curiosità al nuovo».