A causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti ed un veicolo leggero, avvenuto sulla A2 autostrada del Mediterraneo, all'interno della galleria Cologne, si registrano rallentamenti - in direzione sud - tra gli svincoli di Salerno e Baronissi.

«Grazie al tempestivo intervento della squadra Anas - si sottolinea in una nota - si è riusciti in un breve arco di tempo ad intervenire con il soccorso meccanico sbloccando il traffico e liberando una corsia, in una tratta autostradale particolarmente trafficata, con un flusso di oltre 2000 veicoli l'ora». Coadiuvati dal personale del 118 e della polizia stradale è stato possibile effettuare in breve tempo l'intervento di soccorso ad una persona rimasta ferita.