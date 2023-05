Una tragedia. È quanto accaduto ieri poco dopo le 20 sull'autostrada A30, direzione Caserta, poco prima dello svincolo di Mercato San Severino: un'intera famiglia di San Valentino Torio è rimasta coinvolta nell'incidente mentre stava rincasando dopo una giornata trascorsa fuori. Con loro anche un giovane, un amico della ragazza morta. A perdere la vita nel violento impatto è stata una ragazzina di 14 anni: è morta sul colpo sbalzata fuori dall'abitacolo nel violento impatto contro il guard rail. La madre, il fratellino di 10 anni, il giovane ragazzo di 16 anni e il compagno della donna, uno straniero padre del piccolo) sono stati immediatamente soccorsi dalle ambulanze de La Solidarietà e dell'Humanitas ma è stato necessario far atterrare sull'autostrada l'eliambulanza per trasportare il piccolo presso il Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a causa del traffico e delle pessime condizioni dei feriti. Il bambino è i stato operato d'urgenza: nell'impatto ha riportato una grave emorragia cerebrale, con milza spazzolata e frattura al bacino. La made, Giusy Sorrentino, in serata è stata invece trasferita in gravissime condizioni all'ospedale del Mare di Napoli. I due uomini, invece, sono stati stato accompagnato in ambulanza al Curteri di Mercato San Severino dove ora il più giovane è in gravi condizioni e l'adulto in come farmacologico: anche loro hanno riportato emorragie cerebrali. Le condizioni dello straniero, però, all'arrivo dei primo soccorsi, sono quelle che hanno destato meno preoccupazioni. In ospedale, a salutare per primo la giovane ragazza morta, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese.

APPROFONDIMENTI Amalfitana, auto d'epoca prende fuoco e si schianta contro una Mercedes: nessun ferito Scontro frontale sullo svincolo dell'A2: un ferito Cava de' Tirreni, Gianluca muore 45 giorni dopo l'incidente: salma sequestrata e autopsia

Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia stradale di Caserta, agli ordini del vicequestore aggiunto Ludovico Militini, l'auto a bordo della quale viaggiava la famiglia ha iniziato all'improvviso a sbandare zigzagando sull'autostrada fino a schiantarsi contro il guard rail. L'uomo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto forse per un problema della stessa vettura. Per fortuna gli altri automobilisti che percorrevano la A30 sono riusciti ad evitare l'impatto con l'auto impazzita così che non ci sono state altre vetture coinvolte. Poco prima delle 22 la Stradale ha provveduto a riaprire quel tratto autostradale compreso tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino in direzione Caserta. Assieme ai soccorritori e alla polizia stradale sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

«È stato veramente straziante vedere quei due corpi così giovani sull'asfalto sotto al gardarail - racconta uno dei soccorritori - La donna era in macchina... i due ragazzi per terra. Fino all'ultimo abbiamo sperato che fossero tutti vivi ma gli occhi della ragazzina, aperti, ci hanno fatto capire che non c'era più nulla da fare».