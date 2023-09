Incidente in A30, muore anziano di 88 anni: grave la moglie

SARNO. Schianto in autostrada, ieri pomeriggio, lungo l'A30. A rimetterci la vita un anziano di 88 anni. L'incidente si è verificato poco prima dell'uscita di Sarno: un'auto a con a bordo una coppia avrebbe invaso un'area dove c'erano dei lavori in corso.

Lo scontro tra il veicolo e il mezzo impegnato sulla parte di autostrada interessata dai lavori, è stato fatale per il conducente, originario di Palma Campania. La moglie è rimasta ferita ed è ricoverata presso l'ospedale Villa Malta di Sarno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre ai mezzi di soccorso, per i primi interventi. Potrebbe essere stato un malore la causa della perdita di controllo dell'auto, da parte dell'88enne. Ora è il tempo delle indagini e delle verifiche, per ricostruire la dinamica del sinistro, dietro coordinamento della procura di Nocera Inferiore, competente per territorio.

Perchè quell'utilitaria ha invaso l'area nella quale erano in corso lavori stradali: sarà l'interrogativo sul quale dovrà fare chiarezza la polizia stradale. La coppia era diretta a Milano.

La moglie della vittima, allo stato, si trova in gravi condizioni in ospedale. L'utilitaria, dopo lo scontro, si è fermata a ridosso del margine della strada. Evidenti i danni, specie lungo la parte anteriore, con diversi pezzi sparsi lungo il tratto autostradale, a testimonianza del violento impatto.