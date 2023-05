Incidente in A30, fiaccolata per ricordare Jemila, Rosario e Mourad

Un carambola mortale ed una famiglia distrutta. La A30 scenario di una tragedia infinita che si è consumata lo scorso 14 maggio. È vivo il dolore a San Valentino Torio. Così il ricordo delle vittime del terribile incidente.

Jemila Boulila 14 anni, morta sul colpo; Rosario Langella, il suo fidanzato di 16 anni, morto il giorno dopo in ospedale a causa delle gravi ferite. Mourad Boulila, il piccolo di 7 anni, morto dopo alcuni giorni e donati i suoi organi in un atto di grande amore.

Domani sera, 27 maggio, a San Valentino Torio una fiaccolata in ricordo dei ragazzi ed un momento di profonda preghiera per la mamma di Jemila e Mourad, Giusy Ruocco Sorrentino le cui condizioni sono in lieve miglioramento.

«Una fiaccolata per le strade cittadine per ricordare i nostri cari ragazzi - ha detto il sindaco Michele Strianese - venuti a mancare a seguito dell' incidente in autostrada.

Pregheremo per Giusy, che è ancora in ospedale a combattere. Il suo ritorno alla vita di tutti i giorni è molto probabile, ma i tempi saranno lunghi e la terapia molto impegnativa, ma siamo tutti molto fiduciosi. Pregheremo, inoltre, per stare vicini ad Hedi e Ornella, papà è sorella di Jemila e Mourad, e a tutte e due le famiglie duramente colpite da questa tragedia. Ringrazio le amiche di Giusy per averci proposto questa bellissima iniziativa, alla quale abbiamo subito acconsentito, impegnandoci a dare agli organizzatori tutto il supporto necessario».