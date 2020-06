Tragedia a Bari per un incidente mortale nel quale ha perso la vita una 44enne originaria di Sanza. Si tratta di Tea Colucci figlia del noto oncologo, di fama mondiale, Giuseppe. Il dramma si è consumato nella notte tra martedì e ieri a Bari, dove la donna viveva, lungo la Statale 100. Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine sembra che la donna al volante di una Citroen sia stata tamponata da un’altra vettura. L’urto è stato così violento da far sbalzare fuori la donna dalla vettura, le gravi ferite hanno portato al decesso. Tristezza e dolore anche a Sanza dove il papà Giuseppe è cittadino illustre per la sua grande fama di oncologo a livello mondiale.

Il sindaco Vittorio Esposito ha espresso il cordoglio di tutta la cittadinanza alla famiglia Colucci. «Un momento triste e di dolore o per la tragedia che ha colpito la famiglia Colucci, porgendo le condoglianze a nome di tutta la comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA