Si è schiantato contro un palo con la moto ed è deceduto. A perdere la vita Giovanni Iacuzzo, 23enne di Pontecagnano, che ieri è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Forlì dove il giovane si era trasferito da qualche anno per motivi di lavoro. Iacuzzo era in sella al suo scooter, Honda 300, e mentre percorreva viale Salinatore si è schiantato su un plao dell'illuminazione ed è finito violentemente sull'asfalto. Il giovane è stato subtio soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime e poi è deceduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA