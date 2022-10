Incidente a Furore, due auto si scontrano e prendono fuoco: ferito uno dei conducenti

Brutto incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Furore, lungo l'ex statale che conduce ad Agerola. Qui, poco prima del confine con la provincia di Napoli si sono scontrati, per cause in via di accertamento, un'autovettura e un motocarro a tre ruote. Stando a quanto si apprende poco dopo l'impatto uno dei due veicoli avrebbe preso fuoco con le fiamme che hanno finito per avvolgere anche l'altro mezzo incidentato.

Inevitabilmente la circolazione è andata in tilt e a portare i primi aiuti alle persone rimaste coinvolte sono stati gli automobilisti sopraggiunti poco dopo l'incidente. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Amalfi che hanno evitato ai curiosi di avvicinarsi ai veicoli in fiamme eseguendo poi iuna serie di rilievi necessari a stabilire le cause del sinistro ed eventuali responsabilità.

Per uno dei due conducenti si è reso necessario il ricovero in ospedale. L'uomo, un 50enne del posto, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 di Castiglione e trasferito presso il presidio Costa d'Amalfi per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori che hanno provveduto a sedare le fiamme e a mettere in sicurezza la strada per consnetire il recupero dei veicoli e il transito delle vetture in coda.

La circolazione stradale andata completamente in tilt in entrambi le direzioni è ripresa dopo alcune ore a sensi di marcia alternati regolati dai carabininieri del nucleo radiomobile della compagnia di Amalfi. Molte le persone rimaste bloccate lungo l'arteria che collega la Costiera Amalfitana ai comuni della fascia montana con disagi per pendolari e studenti diretti alle scuole di Amalfi.