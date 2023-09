Incidente a Nocera Inferiore, camion sbaglia strada e abbatte albero e palo della luce: multato

Una tragedia sfiorata, fortunamente senza alcun ferito, nonostante l'incidente sia avvenuto in una strada sempre trafficata. Sradica e abbatte un palo della pubblica illuminazione e un albero. Momenti di paura, a Nocera Inferiore, in pieno centro, per una manovra azzardata fatta da un uomo, alla guida del suo camion.

Il camionista si è trovato a percorrere via Roma, seguendo probabilmente una direzione sbagliata attraverso il navigatore.

Probabilmente in ragione della strada stretta e della scarsa conoscenza del posto, con una manovra utile ad effettuare una curva ha divelto le aiuole e un palo della pubblica illuminazione, danneggiando anche il cordolo stradale. Sul posto sono giunti i vigili urbani agli ordini del comandante Fulvio Testaverde, che hanno identificato l’autista e messo in sicurezza l’area. Sono poi scattati i controlli al mezzo e all’autotrasportatore, insieme alla sua versione.

L'uomo era diretto in autostrada ma si è ritrovato in centro e a quel punto non avrebbe avuto più alternative di cambiare strada, visto il mezzo pesante che conduceva. La manovra verso via Garibaldi e via Barbarulo non è andata bene, causando il grave incidente. Al camionista sono state elevate sanzioni per circa 300 euro, mentre spetterà all’assicurazione coprire i danni causati all'arredo urbano. È stata sfiorata la tragedia, perchè se il lampione avesse travolto qualche passante il bilancio avrebbe potuto essere molto grave. L’amministrazione comunale ha poi provveduto a ripristinare l’impianto della pubblica illuminazione e del verde.