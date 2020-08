Le prime ore del mattino, il clima ancora mite, la bellezza della città antica sullo sfondo: era il momento ideale per una passeggiata in bicicletta, lungo il percorso che costeggia le imponenti mura dell'antica Paestum. Un percorso ideale per un cultore dell'arte. Pietro Turco, artista salernitano di 67 anni, era in sella alla sua mountain bike, percorreva via Porta Giustizia, quando è stato travolto da una vettura di passaggio: un impatto fatale che ha messo fine per sempre alla sua vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 7,30 di ieri, in un sabato di fine estate di quelli in cui le strade iniziano a sfollarsi nelle località turistiche. Turco si trovava a poche centinaia di metri dalla stazione di Paestum, e a pochi chilometri dalla casa in cui stava trascorrendo le sue vacanze in località Licinella. L'impatto con la Ford Focus, guidata da una giovane di Campagna, è stato violentissimo, tanto che il parabrezza dell'auto è andato in frantumi, e non gli ha lasciato scampo: la giovane si è fermata per soccorrerlo, anche altri automobilisti si sono fermati ed è stata attivata la centrale operativa del 118. In pochi minuti è arrivata l'ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, ma per il 67enne non c'era ormai più nulla da fare. Non è stato possibile identificarlo subito perché non aveva con sé i documenti. Ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, a loro volta allertati sul luogo dell'incidente, è toccato rintracciare i familiari che hanno ricevuto l'inattesa e tragica notizia e si sono precipitato sul luogo dell'incidente. Dopo l'esame esterno, la salma è stata restituita ai familiari. L'uomo sarebbe morto in pochi minuti a causa del forte trauma cranico riportato nell'impatto.

Il traffico in via Porta Giustizia è stato rallentato mentre venivano effettuati i rilievi necessari a costruire la dinamica. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Capaccio Paestum che hanno supportato i colleghi nella gestione del traffico. Pietro Turco era conosciuto a Salerno per la sua attività pittorica, ma amava anche suonare il pianoforte, come mostrano numerose fotografie sul suo profilo facebook. Risiedeva assieme alla moglie nel quartiere di Sala Abbagnano a Salerno. Tanti, nella giornata di ieri, i messaggi lasciati sul suo diario social: di incredulità e di dolore, di vicinanza e cordoglio per i familiari, in cui viene ricordato come una persona ricca di talento, piena di relazioni sociali e che amava la vita. Ai carabinieri di Capaccio Scalo spetterà ora stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, purtroppo simile a tanti altri avvenuti lungo le strade della Piana del Sele e del Cilento dove non di rado i ciclisti restano vittime di investimenti, soprattutto nella bella stagione.

