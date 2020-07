Incidente nella notte a Caprioli, frazione del comune di Pisciotta. Secondo quanto accertato dai carabinieri, giunti sul posto, il conducente di una Bmw Mini Cooper ha perso improvvisamente il controllo dell’auto, con molta probabilità a causa dell’alta velocità, ed è uscito fuori strada. Il sinistro è avvenuto lungo la strada che conduce a Palinuro in un tratto privo di guardrail. Per questo il veicolo si è cappottato.

Alla guida C.I., 25enne di Casoria. Il giovane è stato soccorso dalle ambulanze della Misericordia di Palinuro e della Croce Gialla di Camerota. Per lui ferite ed escoriazioni ma per fortuna nulla di grave. Il 25enne stava facendo rientro nella sua residenza estiva dopo una serata in discoteca.

