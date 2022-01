Incidente a Salerno, morto chef di 27 anni: era tornato a Buccino per le feste di Natale

Mario Volpe, chef di Buccino, non è riuscito a superare quelle condizioni drammatiche del suo incidente. Domenica sera è morto all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove era ricoverato.

Lo scorso 18 dicembre aveva avuto un incidente, mentre era in auto con un suo amico. Una notte in giro tra cena e un caffè che da Buccino stavano andando probabilmente a prendere nei pressi dell'uscita autostradale. Ma un muro di cinta ha fermato il loro andare. L'auto è sbandata e Mario ha avuto la peggio, con gravi lesioni celebrali. Dopo tanti giorni, in cui le notizie dei medici erano altalenanti, l'epilogo amaro.

Mario Volpe aveva 27 anni ed era uno chef in Sardegna. Era rientrato a Buccino per qualche giorno, per stare con la sua famiglia, coi suoi amici, per le festività. Grande costernazione a Buccino, dove il giovane e la sua famiglia sono noti a tutti.