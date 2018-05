Martedì 15 Maggio 2018, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 06:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocambolesco incidente nel pomeriggio nella zona di Codola a Castel San Giorgio ai confini con Nocera Inferiore. Un'auto, con la bordo la mamma e la figlioletta di appena cinque anni, a causa del fondo reso viscido dalla pioggia, ha sbandato in curva e si è ribaltata finendo al centro della carreggiata bloccando il traffico sulla Statale Nocerina. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Castel San Giorgio guidata dal capitano Marco Inverso. Mamma e figlia sono state estratte dall'auto leggermente ferite ma sostanzialmente in buone condizioni. Un vero e proprio colpo di fortuna data la dinamica e la carambola dell'auto tra un senso di marcia e l'altro. I testimoni dell'incidente avevano temuto il peggio ma l'abitacolo ha retto bene all'urto e quindi per le due occupanti solo tanta paura. Nelle ultime 24 ore a Castel San Giorgio ben tre gli incidenti gravi con numerosi verbali elevati dai vigili urbani alle auto coinvolte perché trovate o senza la copertura assicurativa o senza la revisione periodica effettuata che ne avrebbe dovuto impedire la circolazione.