Impatto mortale nella notte a Scafati, all’altezza della rotatoria all’incrocio tra via Poggiomarino e via Alcide De Gasperi. Un pizzaiolo di 30 anni, ucraino, residente da anni a Scafati, è deceduto sul colpo. Era in sella a uno scooter guidato da un amico coetaneo, finito in ospedale in condizioni non gravi. Indagini in corso.

Al lavoro i carabinieri della tenenza di via Oberdan, agli ordini del comandante Gennaro Vitolo. I militari stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo le 3. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter, proveniente da Poggiomarino e diretto verso il centro di Scafati, è sbandato all’altezza della rotatoria finendo prima contro un palo della pubblica illuminazione e poi contro un segnale stradale.

