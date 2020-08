Alla fine dello scorso mese di luglio, in piena notte, aveva probabilmente perso il controllo del proprio veicolo, arrivando a danneggiare due automobili parcheggiate lungo una strada di Siano, a seguito di un incidente. Era finito su entrambe, parcheggiate a poca distanza l'una dall'altra, ad alta velocità. Dopo essersi ripreso, però, era fuggito. I veicoli avevano subito danni notevoli, con fari spaccati e paraurti staccato dal resto di una delle due macchine. Ora il responsabile è stato individuato, grazie ad un'indagine condotta dai vigili urbani agli ordini del capitano Salvatore Dionisio. Si tratta di un ragazzo di 28 anni, residente nella Valle dell'Irno, nel comune di Mercato San Severino, denunciato a piede libero per danneggiamento. Il ragazzo si trovava a sua volta a bordo di un'auto, le cui caratteristiche sono risultate poi fondamentali per individuarlo. Specie i danni subiti. Questo è stato possibile grazie all'analisi di alcune immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza. Inoltre, è risultata altrettanto decisiva per la sua individuazione anche la carrozzeria dove il ragazzo aveva portato la sua macchina, per far effettuare delle riparazioni a seguito di quel doppio scontro. Gli elementi, messi insieme, hanno permesso di individuarlo e di deferirlo all'autorità giudiziaria, a piede libero. Il ragazzo è stato raggiunto dall'avviso di garanzia e ora rischia il processo.

