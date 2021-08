Incidente ad Angri, perde il controllo dell'auto e distrugge le transenne

Momenti di tensione questa notte in via Dante Alighieri ad Angri. Poco prima della mezzanotte il conducente di un veicolo, con a bordo altri due giovani, ha perso il controllo del mezzo e divelto le transenne parapedonali installate sul tratto di marciapiede.

Nell'urto uno dei paletti si è conficcato sotto l'auto, danneggiando il serbatoio dell'olio e rovesciandone il contenuto in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, subito allertati dai residenti per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza del tratto, pericoloso anche per gli altri automobilisti.