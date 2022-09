Incidente ad Eboli: motociclista ricoverato in prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato ad Eboli. Un motociclista ha perso il controllo della moto, una Morini, e si è scontrato con un'auto, una Fiat Panda. Ad avere la peggio il motociclista che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale ed hanno sequestrato la moto e l'automobile che si sono scontrate.