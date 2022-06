Auto contro un lampione: morto un automobilista ad Albanella

Tragedia ad Albanella. Un automobilista, 56enne residente ad Eboli, si è schiantato con la sua auto, un'Opel Agila, contro un palo dell'illuminazione ed ha perso la vita.

L'incidente è avvenuto in via Kennedy dove purtroppo i soccorritori e i carabinieri non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'automobilista. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli.

L'automobolista avrebbe avuto un malore e poi è accaduto l'incidente. Un insetto avrebbe punto il conducente dell'Opel Agila che poi ha perso il controllo del veicolo si è schiantato sul palo dell'illuminazione ed è deceduto.