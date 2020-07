Momenti di tensione ad Angri. Non si fermano allo stop e travolgono il conducente di una Polo, che stava percorrendo Corso Vittorio Emanuele ad Angri. L'auto con a bordo due giovani, che provenivano da via Semetelle, nell'impatto si è girata su se stessa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. L'uomo ferito nell'incidente è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA