Mercoledì 5 Settembre 2018, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - È morta dopo 50 giorni di agonia, Anna Bianco, 75 anni, di Nusco. La donna si è spenta nella serata di domenica scorsa all’ospedale di Eboli. La salma è stata sequestrata e trasferita nell’obitorio, in attesa del medico legale. Nelle prossime ore verrà stabilita la data dell’autopsia. Il 13 luglio scorso la signora Bianco riportò ferite gravi in un incidente stradale a Caposele. L’impatto tra due auto avvenne in galleria. Anna era seduta accanto al marito, ferito in modo lieve. Nell’altra auto riportò lesioni leggere un 51enne. Sul posto i carabinieri di Caposele. Il corpo della donna fu liberato dalla lamiere all’arrivo dei vigili del fuoco. Ai medici del 118 apparvero subito critiche le condizioni della pensionata, originaria di Torre del Greco, trasferita all’ospedale di Eboli e ricoverata nel reparto di rianimazione in codice rosso. Assistita dai familiari che, non hanno mai fatto mancare la loro presenza in corsia, Anna Bianco si è spenta domenica sera.