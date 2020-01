© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta appesa ad un filo la vita della 55enne gravemente ferita nell’ incidente stradale avvenuto ieri a Capitello, Ispani . Un professionista di 63 anni di Salerno è indagato per lesioni stradali gravissime. L’uomo era nel Golfo di Policastro per lavoro, mentre transitava con la sua Mercedes classe A sulla statale 18, direzione nord, per ragioni d’accertare ha invaso la corsia opposta, finendo la corsa in prossimità di un muretto poco distante dall’Eden Park Hotel.. Forse ha perso il controllo dell’auto per un malore o un colpo di sonno. Nell’impatto, la donna ha riportato trauma cranico, edema polmonare e ferite su tutto il corpo.Dopo le prime cure nell’ospedale di Sapri , dove è giunta in codice rosso, è stata trasferita al San Luca di Vallo e ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di neurochirurgia. Le indagini sono affidate al maresciallo Barile, comandante della stazione di Vibonati . Disperato l’automobilista che non si sarebbe accorto di nulla, se non dopo il violento impatto con la sventurata signora, molto conosciuta a Capitello, dove vive con il marito, noto ferroviere del posto.