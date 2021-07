Auto contro un tir: muore una donna lungo la strada provinciale 598

Drammatico incidente stradale lungo strada provinciale 598 nel comune di Atena Lucana che porta in Val d’Agri. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano un'auto e un autoarticolato si sono scontrati frontalmente.

Ha perso la vita una 80enne residente in Basilicata che era al posto passeggero dell'auto. Grave il conducente anch'egli di circa 80 anni del Napoletano. Ferito lievemente il camionista. Probabile un malore per il conducente dell'auto che ha perso il controllo.