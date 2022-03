Incidente sul casello A3, auto in fiamme: muore 28enne di Torre Annunziata

Un 28enne di Torre Annunziata ha perso la vita in un incidente avvenuto la scorsa notte sull'autostrada Salerno- Napoli, all'altezza dei caselli di Nocera Inferiore, in direzione Nord. Il giovane era a bordo di una Fiat 500 che, intorno all'una, si è schiantata contro i blocchi di cemento dei caselli. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 28enne. L'auto, inoltre, è stata avvolta dalle fiamme. La salma, dopo gli accertamenti di rito, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale di Angri.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente sul raccordo Avellino-Salerno, ragazzo ferito e corsia... L'INCIDENTE Incidente a Caivano, Angelo morto a 29 anni 24 ore dopo lo schianto... VICENZA Incidente a Vicenza fra auto e moto: tre morti, una mamma con la sua...