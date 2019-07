Lunedì 15 Luglio 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale ieri sera sull’autostrada del Mediterraneo A2 a San Mango in direzione nord. Due auto si sono scontrate violentemente mentre percorrevano l’autostrada, una Fiat Punto e una Nissan Micra poi la Fiat Punto si è ribaltata. Cinque persone sono rimaste ferite tra cui una signora e la figlia ed un altro ferito, quello più grave, è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto per soccorre i feriti sono giunti gli operatori dell’Humanitas e gli agenti ella sottosezione della polizia stradale di Eboli che hanno bloccato la circolazione dei veicoli ed hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro. Le due auto si sarebbero tamponate, forse per un sorpasso azzardato o una manovra errata, e la Fiat Punto dopo il violento urto si è ribaltata percorrendo alcuni metri sull’asfalto. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno dovuto estrarre dagli abitacoli delle auto i feriti rimasti incastrati. Per fortuna gli automobilisti sopraggiunti hanno schivato le auto che sbarravano l’autostrada frenando giusto in tempo altrimenti l’incedente avrebbe avuto un epilogo ben più grave.