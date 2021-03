Impatto fatale nel Salernitano, muore un tecnico comunale

Baronissi in lutto per la scomparsa di Giuseppe Petrone, da anni funzionario comunale presso l’ufficio tecnico. Ieri pomeriggio un incidente stradale verificatosi a Caprecano non gli ha lasciato scampo. Ancora presto per conoscere l’esatta dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione, intorno alle 16, l’uomo, alla guida di una Fiat Panda vecchio tipo, stava effettuando una manovra per entrare in un fondo agricolo di sua proprietà. Aveva già impegnato la corsia quando è stato tamponato da una macchina di grossa cilindrata. Il forte impatto sul lato posteriore sinistro ha fatto si che l’utilitaria andasse a sbattere contro un muro.

Nell’urto, Giuseppe Petrone è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua vettura ed è caduto dentro una cunetta morendo sul colpo. Sul posto sono subito giunti carabinieri, polizia municipale e l’ambulanza del 118. Purtroppo, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del cinquantanovenne. Intanto i militari della locale stazione, diretti dal luogotenente Mario Murano e coordinati dalla compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del tenente Massimo Avallone, hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica, mentre al conducente dell’altra vettura, rimasto fortunatamente illeso, sono stati effettuati accertamenti sullo stato psicofisico, come da prassi in queste circostanze.

La salma è stata invece trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale Fucito di Curteri a Mercato San Severino in attesa delle decisioni del magistrato per la disposizione dell’esame autoptico. L’uomo lascia la moglie e due figli.

