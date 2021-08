Tragico incidente in Basilicata: due morti, uno è di Sala Consilina

Due morti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, sulla statale Sinnica all'altezza del territorio di Lauria, in Basilicata. Un furgone e un'autovettura si sono scontrati frontalmente per cause da accertare. Deceduti entrambi i conducenti dei mezzi, un giovane di Lauria, alla guida della Opel, e un uomo di Sala Consilina.

Sul posto, i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e l'Anas, oltre a due ambulanze, anche se i sanitari non hanno potuto fare altro che riscontrare la morte delle due persone. La strada e' stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.