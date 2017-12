Giovedì 28 Dicembre 2017, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 11:57

BATTIPAGLIA - Rocambolesco incidente stradale ieri sera a Battipaglia. Due auto una Fiat Cinquecento e una Fiat Panda si sono scontrate violentemente mentre percorrevano la strada statale 18 ed hanno danneggiato altri cinque veicoli parcheggiati per strada. Tre i feriti che sono stati trasportati in ospedale, una coppia di fidanzati battipagliesi che era all'interno di una delle auto coinvolte nell'incidente e il conducente dell'altra auto che si è scontrata. Le condizioni di salute dei feriti non sono preoccupanti.