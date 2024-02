Incidente a Battipaglia: morto un ragazzo

Incidente mortale a Battipaglia. Un ragazzo ha perso la vita dopo che lo scooter su cui era in sella con un coetaneo ha urato lo spartitraffico. Il giovane è finito violentemente sull'asfalto e poi è deceduto.

L'incidente è accaduto nella zona industriale di Battipaglia e purtroppo nulla è stato possibile per salvare il giovame motocilista. Ferito un altro ragazzo che era in sella allo scooter che è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Battipaglia.

Sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.