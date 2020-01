Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio tra Buccino e Romagnano a Monte. Si sono scontrati un'auto guidata da un ventenne di Romagnano, V. A., ed un bus della Sita. Uno scontro violento che ha fatto quasi accatocciare l'auto del giovane al punto che i Vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto faticare per tirarlo fuori. Gravi le fratture del giovane, ricoverato d'urgenza ad Oliveto Citra ed è in prognosi riservata. I carabinieri della locale stazione, guidati dal comando di Eboli diretto dal capitano Luca Geminale, indagano sulla dinamica di questo scontro frontale, soprattutto per capire la velocità lungo una strada dove i rettifili portano a pigiare l'acceleratore. Forse questa una ipotesi, o forse una distrazione. Dai rilievi dei carabinieri di Buccino la ricostruzione per capire cosa sia accaduto. Intanto destano preoccupazioni le condizioni del giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA