Sorpasso azzardato ad autobetoniera, paura a Nocera: motociclista contuso

NOCERA INFERIORE. Attimi di paura, giorni fa, a Nocera Inferiore, quando il traffico in via Vico è andato in tilt per un incidente stradale. Il sinistro si è registrato nei pressi del cavalcavia Domenico Mancusi che da via GiamBattista Vico conduce all’ospedale Umberto I e alla strada Statale 18. Erano da poco trascorse le 20:30 quando un uomo, in sella alla motocicletta, aveva tentato un sorpasso aazzardato, cercando di superare sulla destra un'autobetoniera. Il mezzo pesante era in procinto di salire sul cavalcavia quando è entrato in rotta di collisione con la moto.

Una manovra effettuata in un tratto con scarsa visibilità, nei pressi della salita che conduce al ponte. A seguito dell’impatto l’uomo ha perso il controllo della sua moto ed è caduto dal suo veicolo finendo sull’asfalto. Sul posto sono giunti i soccorsi, insieme alle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, così come la polizia municipale, impegnata a gestire il traffico, in tilt, data la zona sensibile presso la quale si è verificato l'incidente. L’uomo alla guida della moto è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio nocerino. Il motociclista ha riportato diverse contusioni, con una prognosi di qualche giorno.