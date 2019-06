Venerdì 28 Giugno 2019, 07:30

Un giovane di 21 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Capaccio Scalo. Il ventunenne, del posto, era a bordo di una moto Honda che si è scontrata con una Fiat Bravo. Dopo l'impatto, avvenuto nei pressi della rotatoria tra via Magna Graecia e via Pertini, il giovane è finito rovinosamente sull'asfalto. Soccorso dall'équipe dell'ambulanza rianimativa della Croce Azzurra, è stato intubato e trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata.