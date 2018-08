Lunedì 13 Agosto 2018, 15:48

Incidente stradale a Castellabate, ricoverata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La sfortunata protagonista è una ragazza di 15 anni in vacanza nel paese di Benvenuti al Sud. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio. La ragazza, residente a Roma, viaggiava con il fidanzato a bordo di una moto che ci è scontrata frontalmente con una Bmw. La giovane è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita al San Luca. La giovane non è in pericolo di vita. Ferito anche il fidanzato, mentre illese le persone che viaggiavano a bordo dell’auto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire l’esatta dinamica.