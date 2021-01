Incidente stamattina lungo la Via del Mare, tra San Marco e Santa Maria di Castellabate. Una Fiat Idea è sbandata sul ponte, in località Torretta, per poi urtare contro un’altra auto, una Panda, che si stava immettendo da una strada secondaria sulla Via del Mare.

Dopo aver urtato la Panda, la Fiat Idea si è posizionato di lato sulla carreggiata. I due conducenti sono stati trasferiti dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Vallo della Lucania per accertamenti , ma fortunatamente per loro nulla di grave. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

