Giovedì 18 Luglio 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 21:02

Pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute oggi pomeriggio alle 16.00 per i rilievi di un incidente con esito mortale in via Anagnina, all'altezza di via Cropani. A perdere la vita un motociclista di 32 anni, Gaetano Carlomagno, nato a Salerno, ma residente a Lauria in provincia di Pistoia, che era alla guida di una Yamaha, che al momento risulta l'unico veicolo coinvolto nell'incidente.