Lunedì 30 Luglio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2018 08:28

Si schiantano in moto, lei perde una gamba e lui un piede. Sabato notte di sangue a Salerno, in via Benedetto Croce, dove, a causa di un terribile schianto, una giovane coppia ha subito danni permanenti agli arti inferiori. Restano gravemente feriti due trentenni, F.F. e M.M., fidanzati che stavano trascorrendo una serata fuori e che, probabilmente, si stavano dirigendo verso la Costiera amalfitana.Tutto è accaduto in una frazione di secondo: la moto avrebbe improvvisamente perso aderenza con l’asfalto iniziando a scivolare lungo la strada e arrestando la sua folle corsa nelle vetture parcheggiate ai lati della carreggiata su via Croce. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, sentito lo schianto, si sono affacciati e hanno visto quella che è stata definita da tutti, soccorritori compresi, una scena a dir poco raccapricciante. Le condizioni dei due giovani sono apparse gravissime fin da subito sebbene non fossero in pericolo di vita. La ragazza avrebbe perso la gamba già nell’impatto, tranciata dalle lamiere mentre il piede di lui sarebbe stato impossibile da salvare una volta arrivati in ospedale.La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori del 118 era tremenda: i due erano ancora vagamente coscienti e chiedevano cosa fosse successo, nessuno ha avuto il coraggio di rispondere. Immediata la corsa in ospedale, i due sono entrati in pronto soccorso in codice rosso vista la gravità dei danni riportati nell’incidente.