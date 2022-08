Incidente sulla Cilentana, muore centauro di 22 anni

Grave incidente questa mattina lungo la strada statale 18 Cilentana. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli di Centola e Massicelle.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giunta sul posto, una motocicletta è finita rovinosamente sull’asfalto in seguito ad un impatto. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Il centauro di 22 anni originario di Torre Orsaia è stato trasferito in ospedale. Sul posto anche un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania ma per lui non c'è stato nulla da fare.