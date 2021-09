Auto contro un albero ad Eboli: tre giovani finiscono in ospedale

Rocambolesco incidente stradale tra Eboli e Campagna. Un'auto, all'alba, è finita contro un albero. Tre giovanotti che erano a bordo del veicolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale ed uno dei feriti, il più grave, è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale. L'auto, una Renault Clio, che ha sbandato e poi si è schiantata su un albero è stata sequestrata.