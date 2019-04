Lunedì 29 Aprile 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro tra tre auto tra Giffoni Sei Casali e San Cipriano Picentino. Una delle auto si è ribaltata. Tre i feriti, tra cui un uomo 44enne di Giffoni Sei Casali, che ha riportato il trauma cranico sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale di Salerno. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere accartocciate di un veicolo il conducente mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per appurare la dinamica del rocambolesco scontro.La strada tra Giffoni Sei Casali e Campigliano, frazione di San Cipriano è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di prestare le prime cure ai feriti e ai carabinieri di stabilire la dinamica del sinistro stradale. L’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio e uno dei tre automobilisti potrebbe aver effettuato una manovra azzardata ma tra le cause potrebbe esserci anche la velocità sostenuta dei tre veicoli coinvolti nello scontro. Pochi giorni fa sempre a Giffoni altro incidente.