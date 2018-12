Domenica 30 Dicembre 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2018 08:16

Tragedia in Basilicata, perde la vita un 61enne, grave il fratello. Sono entrambi di Montesano sulla Marcellana nel Vallo di Diano. Nicola detto Nino Ferraro è deceduto, il fratello Giovanni di 78 anni è stato trasportato all'ospedale di Potenza. I due, fruttivendoli, era a bordo del furgone e in viaggio per un carico di frutta. Per cause in fase di accertamento, sulla Fondovalle dell'Agri, nei pressi di Missanello lo scontro con un'auto. Sul personale del 118, le squadre Anas e le forze dell'ordine sono arrivati sul posto per prestare i primi soccorsi e gestire la viabilità al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Infatti è stato necessario la circolazione a una corsia per diverse ore. Dopo lo scontro tra i due veicoli, il furgone ha terminato la sua corsa fuori strada piegandosi su un fianco. Purtroppo l'impatto è stato fatale per il 61enne. Immediato il trasferimento del fratello all'ospedale di Potenza dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell'altra vettura. Ancora dubbi sulla ricostruzione del sinistro e sulle eventuali responsabilità. Cordoglio a Montesano sulla Marcellana per quanto avvenuto. I due fratelli sono noti e benvoluti. Nicola lascia due figli.