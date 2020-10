Incidente sulla Via del Mare, nel primo pomeriggio di oggi, tra San Marco di Castellabate e Ogliastro Marina. Ad avere la peggio è stato un giovane ragazzo di origine romena, ma residente da anni a Castellabate, che è stato trasferito solamente in via precauzionale in ospedale. Viaggiava a bordo di una Ford C-Max che si è scontrata con una Fiat Cinquecento L, a bordo della quale viaggiava una famiglia di turisti olandesi.

Tra questi, anche una bambina di 3 anni. Sono usciti tutti illesi dal sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre che la Polizia Municipale e i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Ultimo aggiornamento: 19:28

